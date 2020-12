Gorus-Qafan yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az "Sputnik Armeniya"ya istinadla xəbər verir ki, içərisində hərbçilərin olduğu "Mitsubishi" markalı avtomobil idarəetməni itirərək yoldan çıxıb və dərəyə aşıb.

Qeyd edilir ki, avtomobil 400 metr dərinliyi olan dərəyə yuvarlandığı üçün avtomobildə olan şəxsləri xilas etmək mümkün olmayıb.

Qəza nəticəsində iki hərbçi ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.