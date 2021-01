2021-ci ildə dünyaya gələn uşaqlar 22-ci əsrdə yaşayacaq

BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) 2021-ci ildə dünya üzrə uşaq doğumuna dair proqnozunu açıqlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1 yanvar 2021-ci ildə dünyaya gələn uşaqların orta ömürü 84 il olacaq.

Beləliklə, 2021-ci ildə dünyaya gələn uşaqlar 22-ci əsrdə də yaşayacaq.

Bu il dünyada ilk körpə Sakit okeandakı Fici adasında dünyaya göz açıb. 2021-ci ilin ilk günündə 371 min uşağın dünyaya gəlməsi gözlənilir. Onların yarıdan çoxu Hindistan, Çin, Pakistan, İndoneziya, Efiopiya, ABŞ, Misir, Banqladeş və Konqo Demokratik Respublikasında anadan olacaq.

Analitiklər 2021-ci ildə ümumilikdə 140 milyon uşağın dünyaya göz açacağını proqnozlaşdırırlar.

