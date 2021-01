Öküz ili ən çox bu bürcləri sevindirəcək - PROQNOZ

Astronomik düşünməyi öyrənmək, enerjiləri qəbul edib kanallaşdırmaq 2021-ci ilin kredosudur! 2021-ci ildə hara investisiya qoyacaqsınız? Əlbəttə ki, yeniliklərə və biliklərə!

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur astroloq, metafizik, taroloq, Feng Şui üzrə mütəxəssis Məryəm Teymur 2021-ci il üçün bürclərin astroloji proqnozu verib:

Bu il kimə çətin olacaq və kimə rahatlıq gətirəcək? Yalnız şəxsi doğuş cədvəlinə əsasən, yeni ildə istiqamətlərinizi və imkanlarınızı dəqiq bilə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, 2021 Öküz ili üzərində təhvil olunur. Gəlin əvvəlcə Öküz ilinin xüsusiyyətləri ilə tanış olaq.

Öküzlər çalışqanlığı, etibarlılığı, gücü və qətiyyəti ilə tanınır, təbiətinə görə dürüst, ölkələrinin böyük vətənpərvərləridir, iddialıdırlar. Öküz ilində dünyaya gələnlər üçün ənənələr, ailə və iş vacibdir. Bu keyfiyyətlərdən göründüyü kimi, Öküz mühafizəkardır, irəliləmək arzusu və böyük səbir Öküzün addım-addım hədəflərinə çatmasına kömək edir. İdeallarına və imkanlarına uyğun hərəkət edirlər, başqalarının və ya ətraf mühitin fikirlərindən asılı deyillər. Bir şeyə qərar verməzdən əvvəl hər bir addımı təfərrüatlı şəkildə təsvir edən güclü və dəqiq bir plan hazırlayacaqlar. Odur ki, Öküz ilində anadan olanlar böyük uğur qazanırlar. Öküz xarakterinin çatışmazlıqları arasında zəif ünsiyyət bacarıqları var. Başqaları ilə asanlıqla ünsiyyətə girə bilmirlər, hətta tez-tez düşünürlər ki, başqaları ilə fikir mübadiləsi etməyə dəyməz.

Öküz güclü və etibarlıdır, bu bürc altında doğulanlar sağlamlıq və uzunömürlülüklə öyünə bilər. Çalışqan və məqsədyönlü təbiətlərinə görə işlərində çox vaxt keçirirlər, nadir hallarda özlərinə istirahət etməyə vaxt verirlər. Unutmayın ki, daha məhsuldar işləmək üçün Öküzün yaxşı istirahət etməsi və düzgün qidalanması lazımdır.

Qoç (21 mart - 20 aprel)

Hər Öküz ili Qoçlara səbr öyrətmək üçün təkrarlanır. Öküz səbirli olmağı və çalışqanlılığı sevir, odur ki, bu bürclər impulsivliyini sakitləşdirməyi bacarırsa, 2021-ci ilin sonunda deyə bilər: "Bəli, əla bir ildi!"

Buğa (21 aprel - 21 may)

Sizcə Öküz və Buğa əkiz qardaş kimi olduqları təqdirdə ortaq bir dil tapa biləcəklərmi? Buğa bürcü üçün 2021-ci il lotereyada uduş olacaq. Onun hərtərəfli olması, mahiyyəti başa düşmə qabiliyyəti və təşəbbüskarlıq ruhu ilin simvolu ilə hər cür şəkildə dəstəklənəcək və ona həm mənəvi, həm də maddi dividentlər gətirəcəkdir. Bundan əlavə, bu il Buğaları həyatlarını böyük dərəcədə dəyişdirəcək tanışlıqlar gözləyir, amma bunun üçün başqalarına mümkün qədər açıq olmalısınız.

Əkizlər (22 May - 21 İyun)

Əkizlərin özünü təvazökar aparmasında fayda var. Məqsədlərinə çatmaq və yaxşı pul qazanmaq üçün çox çalışmalı olacaqlar. Vəziyyət bu işarənin nümayəndələrini xərclərini yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur edəcək və onları daha rasional edəcək, əlavə olaraq yeni bir şey öyrənməyə başlaya bilərlər. Ancaq şəxsi sahədə Əkizlər nizama sahib olacaqlar. Onlara şəxsi həyatlarında xoşbəxtlik bəxş edəcək bu rahatlıq bütün digər problemləri həll etmələrinə çox kömək edəcək.

Xərçəng (22 iyun - 22 iyul)

Əgər hər şeydən daim narahat olmasaydı, Xərçəng Xərçəng olmazdı. Beləliklə, 2021-ci il həqiqətən vacib olan şeylərə diqqət yetirməyi, xırda məsələlərə daha az əhəmiyyət verməyi öyrədəcək. Təsəvvür edin ki, impulsiv Xərçəng üçün bu, nə qədər çətin bir şeydir? Bundan əlavə, bu bürcün nümayəndələrini sevgidə güclü xəyal qırıqlığı gözləyir, ancaq sizin üçün ən xeyirlisi nədirsə, o da olacaq. Odur ki, narahat olmayın, vəziyyəti zamanın axarına buraxın, qoy bu dəfə kainat özü qərar versin.

Şir (23 iyul - 23 avqust)

2021-ci ildə bu bürcün nümayəndələrinin qarşısında dayanan bütün maneələr yoxa çıxacaq və yalnız cəsarət, iddialılıq və tükənməyən səylər yeni bir səviyyəyə çatmağa imkan verəcək. Şirlər onu da anlamalıdır ki, həyat yalnız əbədi bir tətil deyil, həm də boz gündəlik həyatın təkrarlandığı uzun bir yoldur.

Qız (23 avqust – 23 sentyabr)

Öküz ili keçmişi anlamaq, təhlil etmək və yeni biliklər əldə etmək üçün Qızlara əlverişli il olmalıdır. İl onlara güclü zərbələr və parlaq hadisələr vəd etmir. Yalnız yaradıcı Qızın gələn il nüfuz əldə etmək imkanları çoxalacaq. Eyni zamanda, uşaq sahibi ola və tükənməz enerjilərini yeni bir insanın yetişməsinə yönəldə bilərlər. Ulduzlar bu istiqamətdə də uğur vəd edir.

Tərəzi (24 sentyabr - 23 oktyabr)

Öküz ili Tərəzilər üçün elmi biliklərə yiyələnmək baxımdan məhsuldar olacaq. Qərarlı və iddialı olsalar, yaranan effektdən alınan dividentlər uzun müddət mükəmməl şəkildə mövcud olacaq. Ümumilikdə ulduzlar 2021-ci ildə Tərəzilərə bir çox əlamətdar hadisələr vəd edir.

Əqrəb (24 oktyabr - 22 noyabr)

Öküz ilinin himayədarının enerjisi sayəsində incə intuisiyasına bürünmüş Əqrəblər maliyyə sahəsində çox yaxşı nəticələr qazana biləcəklər. Eyni zamanda, 2020-ci ildə sarsılan bu bürclərin şəxsi sferası yaxşılığa doğru dəyişəcək. Gələn il Əqrəblər üçün gözlənilməz səyahətlər və karyera uğurları ilə yadda qalacaq. Bütün bunlar Əqrəb bürclərinin motivasiyasını daha da qaldıracaq və çətin ki, ilin sonuna qədər bu ruh yüksəkliyi onları tərk etsin.

Oxatan (23 noyabr - 21 dekabr)

2021-ci ildə Oxatanlar xoşbəxtliyinin təməlinin ailə olduğunu anlayacaq. Sizin üçün hər şey yaxşı gedəcək, çünki lazımsız səs-küylü proseslərdən uzaqlaşacaqsınız. Problemlərdən çıxış yollarını öyrənən Oxtanlar həyatlarını yüngülləşdirə biləcək. Diqqət yetirməli əsas məsələ iş ortaqlarına olan sonsuz etibardır.

Oğlaq (22 dekabr - 20 yanvar)

Oğlaqlar istənilən dağı yerindən oynada bilər, ancaq 2021-ci ildə israr etməli və gözləməyi öyrənməlisiniz. İlin himayədarı da həyat qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyi tələb edir və buradan heç bir qaçış yoxdur.

Dolça (21 yanvar - 19 fevral)

İlin əvvəlində Dolçalar hər şeyi dəyişdirmək istəyində olacaq: həm gündəlik həyatda, həm də şəxsi həyatda, bəlkə də peşələrini dəyişdirmək. Ancaq bu niyyətin bütün qətiyyətliliyinə baxmayaraq, ulduzlar bu işarənin nümayəndələrinə dəyişiklikləri baharın sonuna qədər təxirə salmağı məsləhət görür. Birincisi, ilin himayədarı - Öküz tələsməyi sevmir, ikincisi, may ayında bütün şərtlər daha əlverişli olacaq və məqsədinizə çatmaq üçün çox səy göstərməyiniz lazım deyil.

Balıqlar (20 fevral - 20 mart)

Balıqlar 2020-ci biliklərə yiyələnəcək, yeni təcrübələr qazanacaq. Ümumilikdə, sizi çətin bir il gözləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, sakit və səbirli olmağı öyrənsələr, kainatdan böyük dəstək tapacaq və Öküz ili onlara vəd ediləndən daha çoxunu hədiyyə edəcək. Səfərlər, yeni tanışlıqlar sizə xoşbəxtlik gətirəcək.

