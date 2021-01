Evini yandıran Şurnux ermənisi: "Nikol, şərəfsiz heyvan" - VİDEO

Şurnux kəndinin Azərbaycan tərəfinə düşən hissəsində yaşayan ermənilər evlərini yandıraraq ərazini tərk edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, evini yandıran ermənilərdən biri baş verənlərə görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı günahlandırıb.

Şurnuxun Azərbaycan tərəfinə düşən hissəsində evini yandıran erməni bildirir:

“Nikol, sənə və hökumətinə tüpürüm. Mən sənin şərəfinə tüpürüm Nikol, şərəfsiz heyvan. Türklərin girməməsi üçün 30 illik alın tərimizlə qurduğumuz evimizi yandırırdıq”.

Qeyd edək ki, Şurnux kəndinin Azərbaycana düşən hissəsində bu gün bayrağımız qaldırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.