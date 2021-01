Yeni pul nişanlarında xeyli mikromətnlər və gizli çap elementləri yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında Mərkəzi Bankın Baş direktoru Akşin Vəliyev deyib.

O bildirib ki, Milli valyutanın təhlükəsizlik konsepsiyası beynəlxalq təcrübədə ən mükəmməl təhlükəsizlik sistemlərinə əsaslanır və 4 pilləli mühafizə konsepsiyasından ibarətdir.

