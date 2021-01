Məlum olduğu kimi, bu gündən Azərbaycanda koronavirus (COVİD-19) əleyhinə peyvəndləmə başlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-dən Modern.az-a bildirilib ki, COVİD-19 vaksini ilkin olaraq, "Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB) İdarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı və Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevə vurulacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Çin istehsalı olan "Sinovac” peyvəndindən istifadə edəcək. Peyvənd vurdurmaq könüllüdür.

