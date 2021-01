Polislər karantini pozub məclis təşkil edib? - DİN-dən açıqlama - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyi Quba rayonunda bir qrup polis əməkdaşının karantin zamanı məclis keçirməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, DİN Mətbuat xidmətinin Quba regional qrupunun inspektoru Nizam Həmidov “Qafqazinfo”ya açıqlamasında bildirib ki, yayılan videogörüntülərdən məlumatlıdırlar: “Həmin görüntülər Quba rayon Polis Şöbəsində araşdırılıb.

Məlum olub ki, həmin video 2019-cu ilin dekabr ayında Xaçmaz rayonunda yerləşən restoranların birində çəkilib, sadəcə indi ictimailəşdirilib. Həmin zaman ölkədə karantin rejimi tətbiq edilmirdi”.

