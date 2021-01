Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Şuşada ata evinə baş çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, P.Bülbüloğlu həyəti gəzib, atası, SSRİ xalq artisti Bülbülün əkdiyi ağacı qucaqlayaraq “Şuşada olduğma inana bilmirəm” deyib.



Daha sonra o, həyətdən torpaq götürərək öpüb. P.Bülbüloğlu Şuşanın azad edilməsinin ömrünün ən gözəl anı adlandırıb.



“Yaşım çoxdur. Bu günü görməyə də bilərdim. Çox şükürlər olsun Allaha”, - deyə o bildirib.













You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.