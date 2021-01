Müəllim dərsdə yatan şagirdə görün nə etdi - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə hamının diqqətini çəkən və izləmə rekordu qıran video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici ölkələrin birində orta məktəb kamerasına anbaan düşən videoda, müəllimənin hərəkəti görənlərin heyrətinə səbəb olub.

Belə ki,müəllimə sinifdə parta arxasında yatan uşağı əvvəlcə masaj edərək yuxudan ayıldır.

Daha sonra yuxuya getməsinin qarşısını almaq üçün onunla birlikdə idman hərəkətləri edir.

Müəllimənin şagirdlə belə davranışı sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən də rəğbətlə qarşılanıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.