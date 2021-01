Rusiyalı sülhməramlıların nəzarəti altında Azərbaycan və Ermənistan arasında növbəti dəfə hərbi əsirlərin mübadiləsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının komandanı, general-leytenant Rüstəm Muradov məlumat verib.

“Mənim şəxsi nəzarətim altında Rusiya sülhməramlılarının apardıqları iş nəticəsində Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin təyyarəsi əsirlikdə olan bir nəfəri Bakıya, beş hərbi əsiri isə Yerevana aparıb”, - deyə Muradov bildirib.

