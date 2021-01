Pensiyaçı və müavinət alanların sayı açıqlandı

İlkin məlumatlara əsasən 2021-ci ilin əvvəlinə ölkədə pensiyaçıların sayı 1 milyon 232,2 min nəfər olmaqla ölkə əhalisinin 12,3 faizini təşkil edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həmin dövrə 412,0 min nəfər sosial müavinət, 289,0 min nəfər isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü alıb. 2020-ci il ərzində birdəfəlik müavinət alanların sayı 91,0 min nəfər olub.

Həmçinin 2021-ci ilin əvvəlinə 77,3 min aztəminatlı ailənin 324,0 min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı alıb və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği 57,1 manat təşkil edib.

