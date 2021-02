Milli Məclisin yaz sessiyasının bu gün ilk plenar iclasında “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında” Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsinə baxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bildirilib ki, bu sənəd qardaş ölkə ilə ortaq media platformasının yaradılması və mətbuat sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Müzakirələrdən sonra memorandum layihəsi səsə qoyularaq qəbul edilib

