Prezident bir qrup gənci təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev 2021-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2021-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib:

Abbaszadə Orucəli Saleh oğlu

Abdullayeva Nərgiz Cövdət qızı

Əhmədov Ramil Bayram oğlu

İsmayıllı İsmayıl Cəfər oğlu

Qarayev Atəş İbrahim oğlu

Qasımov Pərvin Alim oğlu

Qasımzadə Zəhra İsa qızı

Qənbərov Nəcəf Bilal oğlu

Mirzəyeva Səmra Tahir qızı

Pərdəşünas Fərid Bayram oğlu.

