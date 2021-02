Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 23-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 3 qarşılaşma keçirilib.

Turun açılış matçında lider “Fənərbaxça” “Hatayspor”la səfərdə qarşılaşıb və çətin qələbəyə sevinib.

Super Liqanın son çempionu “Başakşəhər” “Qalatasaray”la üz-üzə gəlib. İstanbul derbisində meydan sahibləri darmadağına seviniblər.

“Rizəspor” isə “Kasımpaşa” ilə üz-üzə gəlib. Bu görüş də heç-heçə bitib.

