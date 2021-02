Suriyanın şimalındakı Əl-Bab rayonunda Türkiyə hərbçisi şəhid olub.

Bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu tvitterdə yazıb.

"Bir qəhrəman, bir ata... Ay-ulduzlu bayrağımız uğrunda şəhadətə yola saldığımız vətən övladı... Suriyanın Əl-Bab rayonunda şəhid düşən qəhrəman jandarmamız Süleyman Dəmirələ Allahdan rəhmət, ailəsinə səbir diləyirəm. Başımız sağ olsun”, - nazir qeyd edib.

Məlumata görə, baş çavuş bölgədəki minanı zərərsizləşdirərkən həlak olub.

