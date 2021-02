Çində ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa (COVİD-19) 12 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, yeni yoluxma hallarının sayı dekabrın 17-dən bu günədək qeydə alınan gündəlik ən az yoluxmadır.

Məlumata əsasən, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 89 681 nəfərə çatıb. Hazırkı dövrədək koronavirusdan 4 636 nəfər vəfat edib.

