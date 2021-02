Blogger Aynişan Quliyeva bu dəfə də izləyicilərini təəccübləndirməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərqli imicdə obyektiv qarşısına çıxan Aynişanı görənlər onu tanımaqda çətinlik çəkib. Belə ki, Aynişan yaşıl rəngli linzadan istifadə edib, fərqli makiyaj, saç düzümü və dekolteli libası ilə diqqət çəkib.

