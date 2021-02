"Uşağımın atası varlı olsaydı..." - Pişik Günel ərindən danışdı / VİDEO

Pişik ləqəbli müğənni Günel Ələkbərova "Hüseynova bacıları" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni verilişdə maddi problemlərdən anışıb. Aparıcının "Məryamın atası bəs kömək etmir?" sualını ünvanlayıb.

Günel isə cavabında:

"Çoxları elə bilir ki, oliqarxla ailə qurmuşam. Yox. Elə düşünürlər ki, müğənninin gözü ancaq puldadır. Mən sevgini seçdim. Hər şeyi həyat yoldaşımın üstünə yıxa bilmərəm. Əsas odur övladı üçün hər şey edir. Nə məcburdur onu göstərim? 9 ildir bir yerdəyik. Əsas odur ki, övladının yanındadır. İmkanlı adam deyil. Mən də aciz deyiləm, qazanıram. Çox imkanlı olsaydı, evimdə oturub, evimin xanımı olardım. Uşağımın atası varlı olsaydı, nə toya, nə şou-proqrama gedərdim. Hərdən verilişə çıxardım, bəsdir" sözlərini deyib.

