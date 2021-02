Zaxarovadan Qarabağ açıqlaması: Hərbçilərimiz…

“Üçtərəfli işçi qrupun fəaliyyəti nəticəsində nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrin bərpası istiqamətində işlər davam etdirilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən brifinqdə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

“Son günlər Dağlıq Qarabağ zonasında vəziyyət stabil olaraq qalır. Atəşkəs rejiminin pozulması qeydə alınmayıb. Rusiya sülhməramlı kontingentinin hərbçiləri 27 müşahidə məntəqəsində vəziyyəti izləyir, ərazini partlayıcı maddələrdən təmizləməyə davam edir”.

