Bakının Xətai rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı S.Atakişiyeva Yeryemenko küçəsindəki çoxmərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsindəki mənzilin eyvanından özünü ataraq intihar edib.

Qadın evin həyətində olan avtomobilin üzərinə düşüb.

Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.