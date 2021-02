Erməni vandalizminə məruz qalan yaşayış məntəqələrimizdən biri də Zəngilan rayonunun Sarallı Xəştab kəndidir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərhəddə yerləşən kənddə evlər, məktəb, tibb məntəqəsi, kənd klubu və digər infrastruktur tamamilə yararsız hala salınıb.



Düşmən digər yaşayış məskənlərində olduğu kimi Sarallı Xəştab kəndində də qəbiristanlığı tamamilə dağıdıb.





























