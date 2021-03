Sonuncu Qarabağ savaşında yaralanan qazilər Türkiyədə müalicə olunacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, şəhid və qazi ailələrinə dəstək üçün yaradılmış "Yaşat Fondu"nun dəstəyi ilə daha 10 qazimiz müalicəsini davam etdirmək üçün, xüsusi təyyarə vasitəsi ilə Türkiyəyə yola salınıb.

Fonddan verilən məlumata görə, ehtiyac yaranarsa, daha çox qazi xarici ölkələrdə müalicəyə göndəriləcək.

Xatırladaq ki, bundan öncə də "Yaşat Fond"u tərəfindən 13 qazi Türkiyəyə müalicəyə göndərilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.