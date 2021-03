Bakıda bu yollarda tıxac var - FOTO

Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) paytaxtda müşahidə olunan sıxlıqla bağlı məlumat yayıb.

BNA-dan Metbuat.az-a bildirilib ki, hazırda paytaxtın əksər küçə və prospeklərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.



Sıxlıq səbəbindən əksər istiqamətlər üzrə müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların hərəkət intervalında gecikmələr var.



Hazırda yollarda vəziyyət



1. Ziya Bünyadov prospekti - Əsas yol - (Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq, Bakı Polad Zavodunun qarşısı da daxil, eyni zamanda, Çermet körpüsü üzərindən, 20 Yanvar dairəsi istiqamətində) sıxlıq



2. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi - (Cavanşir körpüsünün üzərindən,Kövkəb Səfərəliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər,Hökumət Evi istiqamətində və eyni zamanda Azadlıq prospekti ilə kəsişmədən,Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



3. Afiyəddin Cəlilov küçəsi - (Cavanşir körpüsünün üzərindən,Hökumət Evi istiqaməti) sıxlıq



4. Tbilisi prospekti - (Hər iki istiqamət, Şəhər mərkəzi istiqaməti - Əsas yol,Abdulvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Rövşən Cəfərov küçəsi ilə kəsişmə olan hissəsi də daxil, 20 Yanvar dairəsi istiqaməti) sıxlıq



5. Azadlıq prospekti – (Sahib Zeynalov küçəsi ilə kəsişmədən,Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissəsi) sıxlıq



6. 28 May küçəsi (A.Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən sonra,Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



7. Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi (Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişməyə qədər,Türkiyə səfirliyi istiqaməti) sıxlıq



8. Yusif Səfərov küçəsi - (Xocalı prospekti ilə kəsişmədən başlayaraq,Heydər Əliyev prospekti – Kənar yol istiqaməti) sıxlıq



9. Xocalı prospekti – (Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində) sıxlıq



10. Salatın Əsgərova küçəsi - (Təbriz küçəsi ilə Ceyhun bəy Hacıbəyli küçələrinin kəsişməsindən,Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər olan hissəsi) sıxlıq



11. Həsən bəy Zərdabi prospekti – (20 Yanvar dairəsinə düşən hissə) sıxlıq



12. Rəşid Behbudov küçəsi (Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ilə kəsişmədən,28 May küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



13. Gülarə Qədirbəyova küçəsi – (Ş.İ.Xətai prospekti ilə kəsişmə istiqamətində) sıxlıq



14. Heydər Əliyev prospekti – Köməkçi yol – (Şəhər mərkəzi istiqaməti) sıxlıq



15. Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi – (Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



16. Alı Mustafayev küçəsi – Köməkçi yol- (Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində) sıxlıq



17. Qara Qarayev prospeklti – (Dakar dairəsi,eyni zamanda,Neftçilər metro stansiyası istiqamətində) sıxlıq



18. Babək prospekti - (Hər iki istiqamətdə,Yeni Günəşli istiqaməti, Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsinə qədər – Kənar yol və Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq,Şəhər mərkəzi istiqamətində,eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqamətində,Əsas yol) sıxlıq



19. Abdulvahab Salamzadə küçəsi – Əsas yol - (Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində) sıxlıq



20. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi – (Bülbül prospekti ilə kəsişmədən,Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər,Azadlıq prospekti ilə kəsişmə istiqamətində) sıxlıq



21. Koroğlu Rəhimov küçəsi - (Hər iki istiqamətdə,Gülarə Qədirbəyova küçəsi və Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində) sıxlıq



22. Bülbül prospekti - (Sahil metro stansiyasının qarşısı da daxil olmaqla,Xaqani küçəsi ilə kəsişmədən,Neftçilər prospekti istiqamətində) sıxlıq



23. Süleyman Rüstəm küçəsi – (Sahib Zeynalov küçəsi ilə kəsişmədən,Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



24. Xaqani küçəsi – (Bülbül prospekti ilə kəsişmədən,Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər) sıxlıq



25. M.K.Atatürk prospekti – (Gənclik metro stansiyası istiqamətindən,Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən – Məmməd Araz küçəsi ilə kəsişməyə qədər,Ayna Sultanova heykəli istiqamətində) sıxlıq



26. Alı Mustafayev küçəsi – Əsas yol və Köməkçi yol- (Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində) sıxlıq



27. Binəqədi şosesi - (Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində) sıxlıq



28. Ağa Nemətulla küçəsi – Əsas yol və Kənar yol - (Hər iki istiqamət,Heydər Əliyev prospekt ilə kəsişmə istiqamətindən başlayaraq və Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişmə istiqamətinə doğru) sıxlıq

