“Qalatasaray” mərakeşli yarımmüdafiəçisi Yunis Belhandanı klubdan göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onunla müqavilə təktərəfli şəkildə pozulub.

Buna səbəb isə Belhandanın “Bein Sport” kanalına verdiyi müsahibədə klub rəhbərliyi əleyhinə sözlər deməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.