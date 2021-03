Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) İqtisadi Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Sankt-Peterburqda "TD Intertorg" ("Spar" və "Narodnaya semya" mağazalar şəbəkəsi) şirkətinin sabiq rəhbəri Allahverdi Abdulayev saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə RBK məlumat yayıb.

Azərbaycanlı iş adamı 8 milyard rublu mənimsəməkdə şübhəli bilinir. A.Abdulayev saxlanılarkən onunla birgə şirkətin hüquqşünası və maliyyə direktoru da olub.(Baku.ws)



