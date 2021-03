Bakıda Əfqanistan vətəndaşının maşını qarət edildi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Yasamal rayonu, M.Seyidov küçəsi 43 saylı binanın qarşısında baş verib.

Əfqanıstan vətəndaşı, 1989-cu il təvəllüdlü Cəfəri Reza Cəfər oğlu polisə müraciət edərək bildirib ki, martın 10-da gecə saatlarındfa yaşadığı binanın qarşısında özünə məxsus 99 FF 674 dövlət nömrə nişanlı "Hyundai" markalı avtomobilin şüşəsini sındırmaqla avtomobildən 1500 manat oğurlanıb.

