Ukrayna müharibə elan etdi: Türk İHA-ları havaya qaldırıldı - Şiddətli toqquşmalar gedir

“Mümkün Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı Kiyev Türkiyədən adlığı SİHA və İHA-lardan fəal istifadə edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusiyalı hərbi ekspert İqor Korotçenko belə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, son günlər Donbass bölgəsində toqquşmalar şiddətlənib və bu hadisələrin daha da pisləşəcəyini göstərir.

Yerli mənbələr yazır ki, türk pilotsuz uçuş aparatları bölgədə kəşfiyyat uçuşları həyata keçirir.

Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanı Ruslan Komçak son açıqlaması zamanı vəziyyətin ağırlaşdığını ifadə edərək, əməliyyatlara hazırlaşdıqlarını elan edib. Rusiyanın Donbassdakı təmas qrupunun nümayəndəsi Boris Qrizlov da bölgədə vəziyyətin təhlükəli həddə çatdığını bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.