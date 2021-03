Azərbaycanda qızıl bahalaşıb, gümüş isə ucuzlaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, martın 17-də qızılın qiyməti martın 16-ı ilə müqayisədə 6,001 manat (0,2 faiz) artaraq 1 unsiya üçün 2 953,529 manat təşkil edib.

Gümüş 0,5219 manat (1,17 faiz) ucuzlaşaraq 1 unsiya üçün 44,0632 manata bərabər olub.

Platinin qiyməti 9,01 manat (0,44 faiz) azalaraq 2 061,25 manat, palladiumun qiyməti 178,296 manat (4,39 faiz) artaraq 4 238,525 manat təşkil edib.

Bir ay ərzində bir unsiya qızıl 93,245 manat (3,1 faiz) ucuzlaşıb, gümüş 2,3815 manat (5,1 faiz) ucuzlaşıb, platin 85,323 manat (4 faiz) ucuzlaşıb, palladium 176,12 manat (4,3 faiz) bahalaşıb.

Bir il ərzində isə bir unsiya qızıl 399,721 manat (15,7 faiz) bahalaşıb, gümüş 22,1288 manat (100,9 faiz) bahalaşıb, platin 905,641 manat (78,4 faiz) bahalaşıb, palladium 1 424,039 manat (50,6 faiz) bahalaşıb.

Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.

