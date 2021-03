Azərbaycan ərazisindən Ermənistana qaz ixrac ediləcək?

Rusiya qazının Ermənistana nəqli müvəqqəti olaraq Azərbaycan ərazisindən həyata keçiriləcək.

“Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə “Gazprom Export” şirkətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qərar Rusiya qazının Gürcüstan ərazisindən keçən “Şimali Qafqaz - Zaqafqaziya” qaz kəmərinin təmiri ilə əlaqədardır.

“Şimali Qafqaz - Zaqafqaziya” qaz kəmərində planlı profilaktik təmir işləri gedən müddətdə Rusiya qazı istehlakçılara Azərbaycan üzərindən tədarük ediləcək. Martın 16-da “Qazprom Export” və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında Rusiya qazının Azərbaycan ərazisindən nəqli üçün qısamüddətli müqavilə imzalanıb”,- deyə məlumatda qeyd olunub.

Müqavilədə “Şimali Qafqaz - Zaqafqaziya” qaz kəmərinin Rusiya hissəsində planlı profilaktik təmir işləri zamanı qazın Azərbaycan ərazisindən Gürcüstanla sərhədədək yerləşən istehlakçılara tədarük ediləcəyi bildirilir.

Təmir işlərinin təxminən üç həftə çəkəcəyi gözlənilir. Təmir tamamlandıqdan sonra Rusiya qazının əvvəlki marşrut üzrə nəql ediləcəyi bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.