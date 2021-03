Əlcəzairin şimalındakı Becaya şəhərində rixter cədvəli üzrə 6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar nəticəsində azı 6 nəfər xəsarət alıb. 3 bina dağılıb. Həmin tikililərin istifadə müddəti başa çatdığından hadisə zamanı binada heç kim olmayıb. Məlumata görə, zəlzələ ölkənin 12 vilayətində hiss edilib.Bölgəyə xilasedicilər cəlb edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

