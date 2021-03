Əhv olunanlar arasında 6 xarici ölkədən 23 şəxs də var

Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında” Sərəncam 6 xarici ölkədən 23 şəxsə şamil olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sərəncama əsasən, 22 xarici ölkə vətəndaşı azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib:

- Abdollahı Ahmad Akbar, 1987-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Aqaev Rustam Maxiroviç, 1998-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Alavi Seyyed Ali Seyyed Ghadir, 1977-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Arcevanidze Levani, 1993-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Qazax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Baradaran Navıd Karım, 1988-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Bəkirov Oruc Vahid oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Eshrati Seyed Alireza Seyed Yadollah, 1965-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Guseinov Shirvan Akif oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Kazak Ahmad Saburan, 1984-cü ildə anadan olmuş, Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 16 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Keshavarz Mohammad Alıakbar, 1979-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Michel Raphael Kamo Nguekouen, 1989-cu ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Mohammadı Hosseın Safar, 1965-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Naibov Taley Cəfər oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Piriyev Həsən Nəriman oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Rijvadze Zaza Rastomoviç, 1985-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 11 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Rüstəmov Ramin Əli oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Şükürov Yolçu Bayram oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Taghızadeh Bejarbaneh Mohsen Mohammad Ebrahım, 1979-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Tanrıverdi Kasım Veli oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Touani Alphonse, 1972-ci ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Uygun Ahmet, 1962-ci ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Xızı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

- Vəlizadə Nur Məhəmməd, 1979-cu ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

Bir xarici ölkə vətəndaşının isə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılıb:

- Ovçiyev Rauf Telman oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

