Sosial media fenomeni gündəmdə qalmaq üçün GÖRÜN NƏ ETDİ - VİDEO / FOTO

Türkiyəli sosial media fenomeni Cansu Taşkın cəsur paylaşmı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media fenomeni bu dəfə alt paltarsız fotosunu paylaşıb.

Taşkının 628 minlik İnstagram hesabından etdiyi paylaşım izləyiciləri tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. O gündəmdə qalmaq üçün belə paylaşımlar etməkdə ittiham olunub. Daha sonra Cansu Taşkın paylaşımın rəy bölümünü qapadıb.

Qeyd edək ki, bir neçə ay öncə koronavirusdan qardaşını İtirən Cansu Taşkın qısa müddət sonra evində doğum günü məclisi təşkil etmiş və bu zaman da izləyicilərinin "tənqid atəşi"nə tutulmuşdu.

