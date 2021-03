19 yaşlı Pərvini qətlə yetirən GÖRÜN KİM İMİŞ - DETALLAR / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bir ay əvvəl Gəncədə itkin düşən 19 yaşlı Pərvin Musayevanın qətlə yetirildiyi məlum olub. Onu 20 yaşlı sevgilisi Sərdar Cəfərov boğaraq öldürüb və mərhumun meyitini zibillikdə gizlədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pərvinlə Sərdar tələbə olublar. Hər iki tələbə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində təhsil alıb.

Sərdar Cəfərov Mühdəndislik fakültəsinin Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası, Pərvin Musayeva isə Aqronomluq fakültəsinin Subioehtiyatları və Akvabitkilər ixtisası üzrə ikinci kurs tələbələri olublar. Maraqlıdır ki, adıçəkilən şəxslər ali məktəbə hazırlaşmaq üçün eyni hazırlıq kursuna gediblər.

Qeyd edək ki, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2002-ci il təvəllüdlü Pərvin Musayevanın meyiti şəhərin Avtozavod deyilən ərazisində zibil poliqonundan tapılıb. Qətl təxminən bir ay əvvəl törədildiyi üçün meyit eroziyaya uğrayıb.

Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Sərdar Cəfərov saxlanılıb. İlkin məlumata görə, qətl qısqanclıq zəminində baş verib. İstintaq davam etdirilir. (Qafqazinfo)

