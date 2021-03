Xalq artisti Mələkxanım Əyyubovanın rəssam qızı Nəzrin Əyyubova yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəzrin Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı blogger Aynişan Quliyevanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. O Aynişan ilə olan fotosunu paylaşaraq "Yubileyin mübarək mənim canım, özü gözəl, uşaqlıq dostum Aynişan. Yeni yaşın sənə bol uğur və gözəlliklər gətirsin. Səni çox sevirəm" sözlərini yazıb

