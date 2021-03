Müğənni Zamiq Hüseynov növbəti dəfə "akustik" layihəyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı mərhələli şəkildə reallaşdıracağı proyektində ilk olaraq "Необыкновенные глаза", "Qeyri-adi gözlər" mahnısını sevənlərinin ixtiyarına verib. 10-dan çox mahnının təqdimatı gözlənilən layihə "youtube" üzərindən təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, Zamiq 3 il əvvəl də oxşar proyektlə yadda qalmışdı.

