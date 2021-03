Müğənni Aynişan Quliyeva istirahət üçün anası, Əməkdar artist Aybəniz Haşımova ilə birgə Maldiv adalarına yollanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, A.Quliyeva “Instagram” hesabında tətildən fotolar paylaşıb.

