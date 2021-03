Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus “Ka-32” helikopteri Kalininqrad bölgəsindəki Kurşsk körfəzi hövzəsində təlim uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya FHN məlumat yayıb.

İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində bir nəfər ölüb. İki nəfər xilas edilib.

Hazırda yaralılar və ölənlər haqqında məlumat dəqiqləşdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.