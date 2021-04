Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun Bakıya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Məlumata əsasən səfərin 10-11 apreldə olması nazırdı tutulur. Səfər zamanı Türkiyə Azərbaycan arasında başda KİV sahəsində əməkdaşlıq olmaqla , müxtəlif məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.