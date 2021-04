Səudiyyə Ərəbistanı bu Həcc ziyarətinə gtmək istəyən zəvvarlar üçün şərtlərini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanının Həcc məsələləri nazirliyi bildirib ki, COVİD-19-dan peyvənd olunmuş zəvvarlar Ramazan ayı müddətində Həcc ziyarəti edə bilərlər.

Bildirilib ki, Həcc ziyarəti etmək istəyənlər koronavirusa qarşı vaksinin hər iki dozasını almalıdırlar. Bu şərtlərə əməl edən zəvvarlar Həcc ziyarəti üçün müraciət edə bilərlər.

