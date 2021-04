Çin müstəqilliyini tanımadığı Tayvan sahillərində hərbi təlimlərə başladığını bildirib. Təlimlərin nə zaman başladığı və nə vaxt bitəcəyi barədə açıqlama verilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu həmlənin ardından Tayvanın ən yaxın müttəfiqi ABŞ, “USS Theodore Roosevelt” təyyarədaşıyan gəmisinin rəhbərlik etdiyi hərbi gəmilərin Çin dənizinə daxil olduğunu elan edib.

ABŞ mediasının məlumatına görə, hazırda bölgədə gərgin vəziyyət hökm sürür.

Anar Türkeş / Metbuat.az

