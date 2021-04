Koçaryan Paşinyanı məhkəməyə verdi

Ermənistanın keçmiş Prezidenti Robert Koçaryan 7 aprel tarixində Baş nazir Nikol Paşinyana qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Ermənistan” məlumat verib.

İddiaya Baş nazirin 1 mart 2021-ci il mitinqi zamanı çıxışında işlətdiyi ifadələrin səbəb olduğu qeyd olunur.

Keçmiş Prezidentin vəkilləri Paşinyanın çıxışında Koçaryanın adını çəkmədən onun cinayət işi barədə danışdığını iddia edirlər.

“Təqsirsizlik prezumpsiyasının tanınmasını və böhtanın təkzib edilməsini tələb edirik. Eyni zamanda, 2 fərqli qayda pozuntusu edildiyini nəzərə alaraq, hər biri üçün 2 milyon dram tələb edirik. Ümumilikdə 4 milyon dram”,-deyə R. Koçaryanın vəkilləri bildiriblər. (Qafqazinfo)

