İngiltərə kraliçası II Elizabetin həyat yoldaşı, bu gün dünyasını dəyişən Edinburq hersoqu şahzadə Filippin dəfn mərasimi karantin tədbirlərinə görə ixtisarlara məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 21-dək ölkədə tətbiq olunan sərt karantinlə bağlı dəfn mərasimində maksimum 30 nəfər iştirak edə biləcək.

Geniş ictimaiyyət nümayəndələrinin mərasimdə iştirak etməməsi israrla tövsiyə olunur.

