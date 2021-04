Dünyda COVID-19 psportu tətbiq edilə bilər

Dünya ölkələri gələcəkdə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yanaşı vacib sənədlər arasında "COVİD-19 pasportları"nın olmasını da nəzərdən keçirirlər. Bu cür təcrübə bir sıra ölkələrdə artıq tətbiq olunmaqdadır.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, Böyük Britaniyanın İdman naziri Naycl Hadiston deyib ki, əgər gələcəkdə yenidən normal həyata qayıtmaq, ticarət mərkəzləri, stadion, kinoteatr, idman zalları və bütün iş yerlərinin normal işləməsini istəyiriksə, mütləq şəkildə peyvənd olunmalıyıq:

"İnsanların bir arada toplaşmağını istəyiriksə, o zaman koronavirusu yayma riskimizin olmadığını sübut etməliyik. Bunu isə "COVİD-19 pasportu" ilə etmək mümkün olacaq".

Bir qrup mütəxəssislər düşünürlər ki, "COVİD-19 pasportu"nda xəstəliyin keçirilməsi, yaxud COVİD-19 testləri, peyvənd olunma barədə məlumatlar yer almalıdır. Bəziləri isə burada vaksin olunan şəxs barədə məlumatın olmasını da təklif edirlər. (Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.