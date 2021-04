Çinin bazarlara nəzarət üzrə dövlət agentliyi “Alibaba” şirkətini antiinhisarçılıq qanunlarını pozduğuna görə 18,34 milyard yuan (2,78 milyard dollar) cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki,qanunun müvafiq bəndlərini pozduğu üçün şirkətə 2019-cu ildə ölkə daxilində 455,71 milyard yuanlıq (69,67 milyard dollar) satışın 4%-i həcmində cərimə tətbiq edilməsinə qərar verilib.





Ümumilikdə “Alibaba” 18 228 milyard yuan (2,78 milyard dollar) cərimə ödəməlidir.(Azvision)



