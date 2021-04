Myanmada hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gələn qüvvələrə qarşı yeni hökumət qurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni hökumətdə hərbi çevrilişə qarşı olan millət vəkilləri və seçki yolu ilə hakimiyyətə gələn rəsmilər yer alıb. Yeni hökumət Milli Məclisin Nümayəndə heyəti tərəfindən qurulub. Milli Birlik hökumətinin 15 nəfərdən ibarət nazir heyəti təqdim olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.