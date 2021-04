Türkiyə İNQİLABİ YENİLİYİ AÇIQLADI: Bu yolla koronavirusu məhv etdilər

Türk mühəndislər koronavirusu 30 dəqiqədə məhv edən tekstil lifi hazırlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu tekstil lifləri koronavirusa qarşı 97 faiz təsirlidir. Məlumata görə, uzun zamandır türk mühəndislərin hazırladığı liflərin artıq geniş istehsalına başlanıb. Mütəxəssislər bildiri ki, liflərdən bir çox sahədə xüsusilə insanların sıx toxunduğu səthlərdə istifadə etmək mümkündür.

Testlər nəticəsində 'Everfresh” adlı lifin yarım saat ərzində koronavirusa qarşı 97 faiz təsir göstərdiyi təsdiqlənib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.