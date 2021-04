Bu obyektlər cərimələndi - SİYAHI

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) nəzarət tədbirləri çərçivəsində ötən gün ölkə üzrə 456 ictimai iaşə obyektində 150 monitorinq keçirib.

AQTA-dan Metbut.az-a verilən məlumata görə, mnitorinqlər zamanı 15 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakixanov ŞTQ, Gənclik-Bünyatzadə kəsişməsində yerləşən, fiziki şəxs Ağayev Ceyhun Eldar oğluna məxsus kafe;

2. Bakı şəhəri,Nizami ‎rayonu, Babək prospekti ev 2211 məhəlləsində yerləşən, fiziki şəxs Abdullayev Ələsgər Bayram oğluna məxsus "Qəbələ" restoran;

3. Bakı şəhəri,Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi ev 23 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bağırov Kamil Mehdi oğluna məxsus kafe;

4. Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel prospekti 37 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Hacıyev Tural Mehman oğluna məxsus kafe;

5. Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonu, Neymətulla küçəsi ev 37 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Kərimli Ağaisa Kərim oğluna məxsus çay evi;

6. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti ev 33 ünvanında yerləşən, hüquqi şəxs Kraun MMC-yə məxsus restoran;

7. Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Hüseyn Cavid prospekti ev 566 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Baxışov Cəmaləddin Baxış oğluna məxsus "Chaikhor" restoran;

8. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azadlıq prospektində yerləşən, fiziki şəxs Abdullayev Pərvin Mirsəlim oğluna məxsus restoran;

9. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Cəlal Rəsul oğluna məxsus "Ləziz" dönər;

10. Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrarayonda yerləşən, fiziki şəxs Rəhimov Röyal Şəmil oğluna məxsus "Fidan" kafe;

11. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Babayev Əvəz Sulduz oğluna məxsus "Amazon" kafe;

12. Kürdəmir rayonu, Atakişili ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Bayramov Asim Rasim oğluna məxsus kafe;

13. Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 254 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Məmmədov Elşən Abbasəli oğluna məxsus kafe;

14. Balakən rayonu, Katex kəndində yerləşən, fiziki şəxs Mollaçiyev Nizami Nuzamiddin oğluna məxsus kafe;

15. Masallı şəhəri,H.Əliyev prospektində yerləşən, fiziki şəxs Mehran Rəhimli Əhmədağa oğluna məxsus "Masallı" Hotelin tərkibində fəaliyyət göstərən kafe.

Qeyd edək ki, AQTA tərəfindən Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində monitorinqlərin miqyası genişləndirilib. Hazırda respublika üzrə AQTA müfəttişləri tərəfindən monitorinqlər davam etdirilir və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

