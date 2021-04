Argentinanın nəqliyyat naziri Mario Meoni yol qəzasında həyatını itirib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli “Todo Noticias” telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, nazirin idarə etdiyi avtomobil San-Andres-de-Xiles şəhəri yaxınlığında magistral yolda aşıb. Hadisənin səbəbləri hazırda məlum deyil.

Qeyd edək ki, M.Meoni 2019-cu ilin dekabrından bu vəzifəni icra edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.