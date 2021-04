Zəngəzurda erməni sərhədçilərindən silahlar yığılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası Zəngəzur sakini, rahib Artur Ayvazyanın canlı yayımındakı həyəcan təbilinə istinadən məlumat yayıb.

Videoda rahib adlanan Ayvazyan qeyri-etik ifadələrlə Nikol Paşinyanın əmri ilə Zəngəzurdaki sərhədçilərdən silahların alındığını bildirir.

O, bu vəziyyətdən narahat olduğundan Paşinyanı söyərək təhqir edib.

