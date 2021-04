Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı blogger Aynişan Quliyeva zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aynişan özü məlumat verib.

O bildirib ki, zəhərləndiyinə görə 3 gün yemək yeməyib: "3 gün yeməməyimə səbəb zəhərlənməyimdir. Çox insan dietdə olduğumu düşündüyü üçün yazdım".



(bigaz)

